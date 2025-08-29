فضيحة إعلامية.. حكومة بورتسودان تختلق قصة "مرتزقة كولومبيين" لتغطية إخفاقاتها

كشفت وكالة "رويترز" أن مقطع الفيديو الذي روّجته حكومة بورتسودان على أنه يُظهر "مرتزقة كولومبيين" يقاتلون في مدينة الفاشر، هو مقطع مضلل ومفبرك.

وأكدت "رويترز" أن الفيديو في حقيقته يُوثّق تدريبًا عسكريًا مشتركًا أُجري في إستونيا بتاريخ 24 يوليو 2025، بمشاركة قوات من الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، وإستونيا.

المقطع نُشر رسميًا من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، وتظهر فيه بوضوح وحدات من الفرقة الثالثة للمشاة الأمريكية. وقد استخدمت التدريبات ذخيرة حيّة قرب معسكر "تابا"، ضمن مناورات لاختبار الجاهزية القتالية.

التحليل الفني والسياقي الذي أجرته "رويترز" فند رواية بورتسودان، التي اعتبرها خبراء محاولة دعائية لصرف الأنظار عن الأوضاع الداخلية المعقّدة.

ويُعدّ هذا التضليل الإعلامي جزءًا من نمط متكرر، سبق أن كشفته تقارير مستقلة أخرى، ما يؤكد تصاعد استخدام الأخبار الكاذبة كأداة سياسية في أزمة السودان، وسط حاجة متزايدة للتحقق والشفافية.