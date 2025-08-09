محمد رمضان في بيت ترامب.. تعاون فني يثير الجدل

في خطوة جريئة تخطت حدود الفن وتلامس دوائر السياسة العالمية، أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاون مفاجئ مع لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اللقاء جرى في منزل عائلة ترامب، حيث ظهر رمضان في أجواء ودية وهو يمارس رياضة الغولف، وسط حفاوة لافتة.

عبر حسابه على "إنستغرام"، كشف رمضان أن مشروعًا فنيًا ضخمًا يتم التحضير له، مؤكدًا تقدير لارا للموسيقى العربية والإفريقية.

هذا الإعلان أثار موجة تفاعل واسعة بين متابعيه الذين أعربوا عن فخرهم بانتشاره عالميًا. بالتوازي، يواصل رمضان تصوير فيلمه الجديد "أسد أسود"، ويستعد لإحياء حفل غنائي كبير في بيروت بمشاركة النجمة هيفاء وهبي.