وداعا للاصطدام.. وسائد هوائية عملاقة لمنع تحطم الطائرات

ابتكر المهندسان إيشيل واسم ودهرسان سرينيفاسان من فرع معهد "بيرلا للعلوم والتكنولوجيا" في دبي مشروعا ثوريا اسمه Project Rebirth، الهدف منه تقليل عدد ضحايا حوادث الطيران وإنقاذ الأرواح حين تفشل أنظمة الطيران كافة، عبر نشر وسائد هوائية ضخمة تُفتح عند حدوث أي خلل.
يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي لمراقبة البيانات المهمة مثل الارتفاع، السرعة، حالة المحركات واستجابة الطيار، وإذا تبين أن الحادث لا مفر منه يُفعل تلقائيا وينشر وسائد هوائية ضخمة من مقدمة وجسم وذيل الطائرة لامتصاص الصدمة.
يشمل الابتكار أيضا استخدام سوائل ذكية تمتص الصدمات، تعزيز نظام الدفع المعاكس لتقليل سرعة الهبوط، ويؤكد مبتكرو هذا الحل أن النظام يمكن دمجه في الطائرات الحالية أو اعتماده في تصميمات مستقبلية، وقد صُمم بناء على إيمانهم بأن للركاب الحق في الحياة حتى عند فشل جميع الأنظمة.