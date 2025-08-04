هل تُراقبنا حضارة فضائية؟.. نبوءة ستيفن هوكينغ ترعب العلماء (فيديو إرم)

على خطى تحذيرات ستيفن هوكينغ من مغبة التواصل مع حضارات فضائية متقدمة، يقترب من الأرض جسم غامض يُعرف باسم 3I/ATLAS، في حدث فلكي قد يعيد صياغة فهم البشرية لموقعها في الكون.



من المتوقع أن يمر هذا الجسم قرب كوكبنا في 17 ديسمبر، بسرعة تتجاوز 150,000 ميل في الساعة، مثيراً تساؤلات عميقة حول طبيعته ومساره غير المألوف.



رغم تصنيفه كمذنب، فإن خصائصه الفيزيائية ومساره الفريد دفعا العالِم آفي لوب، من جامعة هارفارد، إلى اقتراح فرضية مثيرة: قد لا يكون طبيعياً، بل من صنع حضارة خارجية.



هذا السيناريو يعزز مخاوف هوكينغ الذي شبّه أي لقاء كهذا بلحظة اصطدام حضارة بدائية بقوة تقنية مهيمنة، كما حدث عند غزو الأمريكتين.



في ظل غياب أدلة قاطعة، تتزايد التكهنات بشأن ما إذا كان 3I/ATLAS مجرد جرم سماوي عابر، أم مبعوثاً فضائياً يحمل رسائل قد لا تكون سلمية.