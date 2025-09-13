جدل واسع بعد مشاركة "محجبة" بمسابقة ملكة جمال مصر

موجة واسعة من التفاعل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ظهور فتاة محجبة ضمن المشارِكات في تصفيات مسابقة ملكة جمال مصر 2025.

المشهد أثار نقاشًا عامًا امتد خارج حدود المسابقة، حيث رأى البعض في المشاركة خطوة نحو كسر القوالب التقليدية وفتح مساحة للتنوّع، بينما اعتبرها آخرون غير منسجمة مع الصورة النمطية لمثل هذه الفعاليات.

الصور والمقاطع التي انتشرت عبر المنصات الرقمية أشعلت نقاشا حادا وعكست حالة من التباين في الرؤى حول مفاهيم الجمال، ودور المظهر الشخصي في التمثيل العام.

وسط هذا الجدل، يرى مراقبون أن هناك تساؤلات أكبر حول طبيعة التغيير الذي يشهده المجتمع المصري، ومدى تقبله لتمثيلات مختلفة للهوية، في سياقات ظلّت لسنوات مرتبطة بمعايير محددة وثابتة.