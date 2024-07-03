بشرى سارة للأجداد.. قانون جديد في السويد يسمح لهم بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل.

هذا القانون جاء بعد موافقة البرلمان السويدي على اقتراح الحكومة بشأن تحويل بدل الوالدين، بعد أن تصدرت السويد دول العالم في تقديم إجازة أبوة مدفوعة الأجر للآباء وليس فقط للأمهات.

يمكن للوالدين تحويل جزء من بدل إجازة الوالدين السخي إلى أجداد الطفل بموجب القانون، ويمكن للزوجين تحويل 45 يوما كحد أقصى للآخرين، بينما يمكن للوالد الوحيد تحويل 90 يوما.



في السويد أيضا يحق لك الحصول على إجازة من العمل عند ولادة طفلك وتقوم الدولة بدفع إعانة الوالدين لمدة 480 يوما، أو حوالي 16 شهرا، لكل طفل، من بين هذه الأيام، يتم حساب التعويض عن 390 يوما على أساس الدخل الكامل للشخص، بينما يحصل الأشخاص على مبلغ ثابت قدره (17 دولارا) في اليوم لمدة 90 يوما.



وهنالك مزايا أخرى للآباء في السويد، إذ يمكنهم أيضا العمل بعدد ساعات أقل حتى يبلغ الطفل 8 سنوات، بينما يمكن لموظفي الحكومة الحصول على هذه الساعات المخفضة حتى بلوغ الطفل 12 عاما.