"فجوة رواتب".. الـ AI متهم بالتحيز ضد "النساء"

كشفت دراسة أجراها باحثون في ألمانيا أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل "تشات جي بي تي"، توصي النساء بطلب رواتب أقل من الرجال، حتى عند تساوي المؤهلات والخبرات.

في تجربة محددة، اقترح النموذج راتبًا قدره 280 ألف دولار لمتقدمة على وظيفة، بينما نُصح المتقدم الذكر بالمطالبة بـ400 ألف.

وأظهرت الدراسة أن الفجوة كانت أوضح في مجالات الطب والقانون، مما يثير مخاوف بشأن التحيّز الخفي في هذه التقنيات.

الباحثون دعوا إلى اعتماد معايير أخلاقية واضحة، ومراجعات مستقلة، لضمان العدالة في استخدام الذكاء الاصطناعي.