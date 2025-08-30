"مصيدة كمائن".. قوات إسرائيلية تقع في أفخاخ حماس بغزة (فيديو إرم)

العمليات التي باتت حركة "حماس" تنفذها مؤخراً تؤكد أن أنفاق غزة لا تزال موجودة وفاعلة باعتراف الجيش الإسرائيلي.

فقبل أسابيع، نفذت الحركة عملية استهدفت جنود الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" وأدت إلى إصابة عسكري رفيع في الجيش.

وليلة الجمعة، وقعت قوات إسرائيلية في كمائن جديدة في "الزيتون" و"الصبرة"، أسفرت عن فقدان 4 جنود ومقتل وإصابة العشرات.

وانتشرت أنباء في الإعلام العبري، تزامناً مع تنفيذ الهجوم، عن تفعيل بروتوكول "هانيبال" الخاص بمنع أي محاولة لاختطاف الجنود.

"كتائب القسام" ذراع الحركة العسكري، نفذت كميناً محكماً في حي "الزيتون" أعقبه اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في مدينة غزة.

إلى جانب ذلك، قالت مصادر عبرية إن القوات الإسرائيلية تعرضت لكمائن أخرى في حي "الصبرة" بغزة ومدينة "خان يونس" جنوبي القطاع.

كل ذلك حدث وسط تكتم إسرائيلي رسمي وقيود مشددة على نشر تفاصيل الهجوم فرضها الرقيب العسكري الإسرائيلي.