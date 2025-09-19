بعد استقالة بيدرسن.. المرشحون لخلافة المبعوث الأممي إلى سوريا (فيديو إرم)

بعد 7 سنوات على استلامه المنصب، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن يستقيل من منصبه.. فمن هم المرشحون لخلافته؟

ثلاثة أسماء تعتبر الأبرز لتشغل هذا المنصب، أولها "هانس غودنبرغ"، وهو المبعوث الأممي الحالي لليمن، سويدي الجنسية، يحمل ماجستير في الاقتصاد من معهد ستوكهولم للاقتصاد، عمل من قبل في بعثات للاتحاد الأوروبي والسويد في القاهرة والقدس وبروكسل، وله تجربة دبلوماسية كبيرة في شؤون الشرق الأوسط وحل النزاعات، انغمس بالعمل مع أطراف النزاع اليمني ومحاولات وقف إطلاق النار وتيسير الحوار السياسي، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع دول عربية متعددة.

ثاني الأسماء هو محمد الحسان، دبلوماسي عُماني، يشغل حالياً منصب ممثل عمان الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو، شغل منصب سفير عمان لروسيا بين عامي 2009 و2012، له خبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في الدبلوماسية، منها مناصب رسمية في وزارة الخارجية العمانية، ويُنظر إليه كشخص معتدل يستطيع التنسيق بين مختلف الأطراف.

أما ثالث المرشحين فهو حسام زكي، مساعد الأمين العام ورئيس هيئة الأمانة في جامعة الدول العربية، مصري الجنسية، ويشغل هذا المنصب منذ 2016، لدى زكي خبرة دبلوماسية واسعة قبل توليه المنصب في الجامعة العربية، حيث شغل مناصب متعددة، منها منصب سفير مصر لدى البرازيل من 2012 حتى 2015، إضافة إلى عمله في ملف العلاقات بين الدول العربية، ومتابعته لقضايا مثل سوريا، فلسطين، وغيرها.