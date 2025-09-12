مساعدات غزة تحت حماية "نادي دراجات الكفار".. تحقيق يثير الجدل (فيديو إرم)

اسمه وحده كاف لإثارة القلق والرعب، فكيف إذا كان عدد من أفراده يعملون في مواقع توزيع المساعدات في غزة.. "نادي دراجات الكفار" ما قصته وما علاقته بغزة؟.

وفق تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية فالشركة المكلفة بتأمين مواقع توزيع المساعدات في غزة وظفت 10 أشخاص يتبعون لعصابة الدراجات النارية أو للنادي المعروف بمعاداته للإسلام، بهدف تولي الأمن المسلح في تلك المواقع التي شهدت عمليات قتل وعنف غير مسبوقة راح ضحيتها أكثر من ألف فلسطيني..

لكن الشركة دافعت عن سياستها بالتوظيف قائلة إنها لا تستبعد أحدا بسبب انتماءاته أو هواياته الشخصية التي لا تتعلق بالعمل، ونفت الاتهامات التي أشارت إلى أن موظفيها أطلقوا النار على المدنيين..

ولمن لا يعرف ما هو هذا النادي، فقد تأسس عام 2006 على يد مجموعة من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي ومتعاقدين عسكريين سابقين في شركات خاصة، يتبنى أعضاؤها خطابا معاديا للإسلام ويرون أنفسهم "صليبيين معاصرين" ويرفعون شعار "صليب الحملات الصليبية" كرمز لهم.