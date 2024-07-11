اعتقال وخطف بين قياداتها.. أزمة ثقة تعصف بميليشيا الحوثي

في تطور يشي بأزمة ثقة وخلافات داخلية تجتاح البيت الحوثي، أطلقت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات طالت عاملين يمنيين في منظمات أممية ووكالات دولية.

ومن بين المعتقلين المسؤول في "وزارة الصحة" لدى حكومتها غير المعترف بها دوليًّا الدكتور أشرف زبارة، ليصبح الشخصية الثامنة في قائمة القيادات الحوثية التي يتم اعتقالها واحتجازها في ظروف غامضة، بعد اعتقال شقيق زعيم الحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي ومدير مكتب وزير التربية والتعليم علي عباس، إلى جانب ثلاثة آخرين، وسط تقارير تتحدث عن اتهامات بـ"التجسس لصالح دول معادية".

توعّد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، في خطاب له مؤخراً، بمزيد من الاعتقالات التي قال إنها تستهدف "خلايا التجسس التي تعمل لصالح الولايات المتحدة".

الباحث السياسي فؤاد مسعد أشار في حديثه لـ "إرم نيوز"، إلى أن عمليات الاعتقال والاختطاف "تشير إلى وجود صراع أجنحة داخل الميليشيا نفسها، وسط محاولات مسعورة من أطراف نافذة لتصفية جرائمها بطريقة أو بأخرى".

وبيّن أن تلك الاعتقالات مرتبطة "بصراع المصالح والنفوذ والرغبة في إسكات كل صوت معارض، حتى لو كان هذا الصوت قريبًا منهم ومحسوبًا عليهم".. مؤكداً أن حديثهم عن وجود مؤامرات أمريكية وإسرائيلية، ما هو إلا تبرير لما يرتكبونه من انتهاكات جسيمة من خطف واعتقال..

أما المحلل السياسي صلاح السقلدي، فيرى أن الائتلاف الذي يشكّل سلطة صنعاء، يفتقر إلى الانسجام والتجانس

وقال السقلدي لـ"إرم نيوز" إن "جناح حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، يتحيّن الفرصة للإفلات من قبضة الحوثيين، في حين أن قطاعًا واسعًا من حزب التجمع اليمني للإصلاح (الذي يُعد فرعًا لجماعة الإخوان المسلمين) بات متماهيًا مع الحوثي".

وأشار إلى أن حملات الاعتقال التي تشهدها مناطق الحوثيين، لها أبعاد سياسية في المستقبل، ودوافع مرتبطة بالوضع السياسي والمعيشي الذي وصل إلى أدنى مستوياته.

ونوه إلى تصاعد الرفض الشعبي في مناطق شمال اليمن، لميليشيا الحوثي نتيجة فرض سيطرتها وأمرها ومشروعها "الطائفي"، على بقية أطياف وطبقات المجتمع بقوة السلاح والإخضاع.

بينما حذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، من مخطط قالت إن ميليشيا الحوثي تعتزم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى اعتقال مئات الموظفين والعاملين اليمنيين لدى عدد من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

رئيس منظمة "سام" الحقوقية، توفيق الحميدي، فسّر اعتقال قيادات داخلية حوثية، بأنه "يأتي في إطار سياسة تطهير المؤسسات، التي أعلن عنها زعيمهم عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير".

وذكر الحميدي، أن الحوثيين يسعون إلى تأميم مؤسسات الدولة المهمة، خاصة الجيش والأمن والمخابرات، لتكون بيد أكثر عناصرها ولاءً، وأقربهم أسريًّا، بحيث يضمنون عدم تسرّب أي معلومات، أو حدوث اختراق أمني أو انشقاق.

وقال لـ"إرم نيوز"، إن الميليشيا تعيش حاليًّا وضعًا أمنيًّا حرجًا، "وخير مثال على ذلك ردّها على قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءات الحكومة الشرعية الاقتصادية، بتهديد دول الجوار، وهو ما يقدم تفسيرًا عن حجم القلق الذي بات يعيشه الحوثيون".