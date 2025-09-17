لماذا اختارت إسرائيل ”النفس الطويل“ لحرب مدينة غزة؟ (فيديو إرم)

ضمن خانة ”النفس الطويل“ يمكن إدراج إستراتيجية الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية بمدينة غزة.. حديث عن "مهام جسام“ تجعل الجدول الزمني للمهمة ليس بالقليل.

تشير التقييمات الأولية الموضوعة على طاولة القرار العسكري الإسرائيلية إلى أن ”مركبات جدعون 2“ ستستغرق 3 أشهر على الأقل، وأن القوات لن تغادرها حتى تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة بـ"تطهير بنية حماس التحتية، وعلى رأسها شبكة الأنفاق“، وذلك بحسب تقرير لقناة 12 العبرية.

المهمة الحربية الإسرائيلية هذه لا تتوقف عند حدود مدينة غزة، بل قد تتعداها إلى العمل في المخيمات الرئيسة في القطاع، خاصة أنها مدرجة في جدول الأعمال العسكري، ومن المحتمل تنفيذ مهام فيها هي الأخرى.

وحول سيناريوهات التعامل الإسرائيلي مع المخيمات، قال تقرير القناة الإسرائيلية إنه ”من غير المستبعد فرض حصار كامل عليها“، مع إمكانية العمل على تشكيل "حكومة بديلة" لإدارتها.

وليست وحدها الأسباب السابقة تجعل من المدة الزمنية طويلة نسبياً، بل إن للولايات المتحدة الأمريكية دوراً أساساً يتمثل بأن البقاء العسكري في غزة جرى بالتنسيق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي أكد في تصريحات سابقة "إمكانية وقف رحى الحرب في قطاع غزة بنهاية العام الجاري“.

وبذلك تبقى العملية العسكرية في مدينة غزة وربما ما يليها، مرتبطة بتقاطعات ميدانية وسياسية، داخلية وخارجية.. وليس فقط بتحقيق الأهداف.