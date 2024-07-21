ماذا سيحدث بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي؟

بعد أن قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن سواءً عن طيب خاطره أو بالضغط عليه مغادرة السباق الرئاسي لعام 2024 تطرح التساؤلات ماذا سيحدث الآن ؟

يقول خبراء إن انسحاب بايدن قبل أن يتم ترشيحه بشكل رسمي قد يؤثر على عملية استبداله و قد تكون فوضوية إلى حد ما إن لم يتفق الحزب على مرشح رئاسي للحزب الديمقراطي قبل المؤتمر الوطني الذين ينعقد في أغسطس القادم ..

جو بايدن أعلن تأييده الصريح و دعمه الكامل لكامالا هاريس وقالها في بيان انسحابه "أود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام.. أيها الديمقراطيون حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب."

لكن مراقبين يرون أن هاريس لم يكتمل نصابها بعد في اعتمادها كمرشح رئاسي عن الحزب الديمقراطي من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية.. و في حال لم يتم الإجماع عليها .. يمكن أن يصبح المؤتمر الوطني للحزب متاحا للجميع أو على الأقل يجعله مليئاً بالطلبات التمهيدية.. وحينها يمكن طرح أسماء البدلاء ويمكن لما يقرب من 3900 مندوب ديمقراطي من جميع أنحاء البلاد أن يقرروا من سيصوتون له كمرشح.. فقد فاز بايدن تقريبًا بجميع هؤلاء المندوبين البالغ عددهم 3900 في الانتخابات التمهيدية..

بينما إذا فازت نائب الرئيس كامالا هاريس بالترشيح، فمن المفترض أنها ستكون قادرة على استخدام صندوق حملة بايدن لأن اسمها موجود في جميع الملفات، لكن في حال تقدم مرشح آخر سيكون عليه جمع الأموال بنفسه..

يرى البعض أن المعركة السياسية المقبلة قد تكون أكثر تعقيدًا مما تبدو والتطورات القادمة قد تكون حاسمة لانتخابات الرئاسة الأمريكية.