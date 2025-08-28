مبتسماً في المطار.. حقيقة ظهور "نصر الله" في طهران (فيديو إرم)

في مشهد أثار دهشة كثيرين وأشعل موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر رجل يشبه تمامًا الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، وهو يبتسم واقفًا داخل مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

اللقطات التي انتشرت كالنار في الهشيم، دفعت بعض المتابعين إلى الظن بأن نصر الله لم يمت، بل ظهر فجأة في مكان عام، في مشهد بدا واقعيًّا بشكل مدهش.

سرعان ما بدأت الشائعات تُتداول، وراح البعض يطرح تساؤلات مثيرة، مستندين إلى الفيديو الذي بدا حقيقيًّا في تفاصيله.

لكن الحقيقة كانت أبسط مما اعتُقد. فالصورة التي انتشرت ليست إلا مجسمًا ثلاثي الأبعاد، ضمن مجموعة ضخمة من المجسمات الكرتونية التي تجسد شخصيات وقادة سياسيين وعسكريين قُتلوا في الحروب الأخيرة.

هذه المجسمات، والتي عُرضت داخل صالة المطار، صُممت لتكون تكريمًا للقتلى، وتضم أيضًا ضباطًا من الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب رموز وشخصيات إيرانية بارزة.