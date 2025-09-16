43 ألف بلاغ.. عطل ضخم يضرب ”ستارلينك“ ويضع ماسك في موقف محرج (فيديو إرم)

”عزلة رقمية“ عاشها عدد ضخم من سكان الولايات المتحدة الأمريكية مع نقطاع خدمة الإنترنت الفضائي التابعة لشركة ”ستارلينك“ والمملوكة لإيلون ماسك، ما فتح باب التكهنات بشأن الأسباب.

وفي ساعات قليلة، سجل موقع Downdetector أكثر من 43 ألف بلاغ لانقطاع الإنترنت عن مشتركين في أمريكا وحدها، وسط مخاوف من تضرر الشبكة على نطاق أوسع حول العالم.

”رسالة تطمين“ بثتها شركة ستارلينك بعودة تدريجية للخدمة، وذلك في أعقاب إعلان مبدئي أكد حدوث الانقطاع دون إعطاء أي توضيحات تتعلق بالأسباب الكامنة خلفه.

ولتقريب الصورة أكثر، فأن جهاز ستارلينك يقوم على فكرة معدات بسيطة تعتمد بشكل أساسي على طبق استقبال فوق الأسطح، يتصل بجهاز صغير يثبت في الموقع المستهدف، ويبث خدمة الإنترنت بشكل لاسلكي، وهو شائع الاستخدام في أميركا وعديد الدول حول العالم.