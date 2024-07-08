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"جوجو" الشابة تهدد "لاري" المخضرم على عرش صائد الفئران في داونينغ ستريت

غدير غفر
غدير غفر
08 يوليو 2024، 7:53 ص

في مقر الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت" تسود حالة من التوتر و الترقب مع وصول قطة جديدة تدعى "جوجو" برفقة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر .. فهل ستتمكن من إزاحة "لاري" صائد الفئران المخضرم عن عرشه بعد أكثر من عشر سنوات من الحكم؟

لاري ذو الفراء الكثيف، هو نجم داونينغ ستريت بلا منازع، فقد شهد صعود وسقوط العديد من الزعماء، من ديفيد كاميرون إلى بوريس جونسون وغيرهما،  بينما حافظ هو على وظيفته  في صيد الفئران.

يُعرف لاري بشخصيته المُستقلة ومهاراته الفريدة في صيد الفئران، لدرجة حصوله على لقب "صائد الفئران الأعظم" في مكتب مجلس الوزراء.. بالإضافة لمهام أخرى كتفقد وسائل الأمن، واختبار الأثاث العتيق، و الترحيب بالضيوف، فقد التقى بعدد من زعماء العالم، بمن في ذلك دونالد ترامب وباراك أوباما.

لكن مع وصول جوجو قد تنقلب الأمور رأسًا على عقب فجوجو قطة شابة مليئة بالطاقة و الحيوية و يخشى بعض المراقبين أن تُشكل جوجو تهديدًا لمكانة لاري المهيمنة، وأن تُشعل صراعًا على السلطة بين القطتين وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية

ينصح خبراء القطط باتباع نهج حذر في التعامل مع الموقف، و  إبقاء لاري و جوجو في أماكن منفصلة في البداية للسماح لهما بالتكيف مع رائحة بعضهما البعض تدريجيًا من خلال تبادل الروائح والألعاب.

يبقى مصير لاري وجوجو مجهولًا.. فهل سينجحان في التعايش بسلام أم سيشهد داونينغ ستريت معركة ملحمية بين قططه؟

بريطانيا

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