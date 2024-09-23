قتال شرس في تورسك.. وروسيا تستعد لهجوم متعدد الجبهات

في تطور جديد ضمن الصراع الدائر في شرق أوكرانيا، اقتربت القوات الروسية بشكل كبير من مدينة تورسك، وسط قتال شرس مع القوات الأوكرانية التي أبدت مقاومة عنيفة في الأيام الأخيرة.



ورغم اقتراب القوات الروسية من المباني الحكومية في وسط المدينة، فإنها تواجه صعوبة في التقدم نتيجة التمركز الدفاعي القوي للقوات الأوكرانية.



واتخذت القوات الأوكرانية من منجم المركز في تورسك موقعًا دفاعيًا إستراتيجيًا، إذ تمتاز هذه المنطقة بمرتفعات تُشرف على طرق الإمداد، مما وفر للقوات الأوكرانية ميزة دفاعية ضد الهجمات الروسية.



مع ذلك، نفذت القوات الروسية في الساعات الأخيرة مناورة تكتيكية غرب مدينة تورسك، متقدمة نحو أربعة كيلومترات، في محاولة للالتفاف على منجم المركز وقطع خطوط الإمداد الأوكرانية.



وتشير التطورات الميدانية إلى أن القوات الروسية تستعد للقيام بمناورة أكبر لتطويق المدينة من الغرب، وربما تتبعها مناورة أخرى من الشرق، ما قد يضع مدينة تورسك في مواجهة هجوم محكم من كلا الجانبين، ليصبح هدف "كماشة" القوات الروسية قاب قوسين أو أدنى، في إحدى أكثر المعارك احتدامًا في المنطقة.