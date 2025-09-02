"غرائز الأبوة" تنقذ الموقف.. لحظات رعب لطفل فوق مسار قطار في بنسلفانيا

في مشهد كاد أن يتحوّل إلى كارثة.. عاش زوار هيرشي بارك في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لحظات مرعبة حين شاهدوا طفلاً صغيراً يسير وحيداً فوق مسار القطار الأحادي.

مقاطع الفيديو التي التقطها المتفرجون أظهرت الصدمة والخوف بين الحشود قبل أن يتدخل أحد الزوار ويدعى جون سامبسون الذي لم يتردد في القفز إلى المسار مدفوعاً بما وصفه لشبكة سي إن إن بـ"غرائز الأبوة".

وبحسب بيان صادر عن إدارة الحديقة فقد انفصل الطفل عن والديه بشكل مفاجئ وخلال عملية البحث عنه تمكن من الدخول إلى منطقة محظورة مخصصة للقطار الأحادي ليخطو خطواته المرتجفة فوق السكة.. لكن لحسن الحظ كان القطار متوقفاً ومقيداً بالسلاسل ما حال دون وقوع مأساة محققة.

فريق الحديقة تحرك بسرعة بعد رصد الطفل وأكدت الإدارة أن الصغير لم يُصب بأي أذى لكن المشهد ترك الجميع في حالة ذهول ورعب مما كان يمكن أن يحدث في ثوانٍ.