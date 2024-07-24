ما هي أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024؟

الجواز السنغافوري تصدر القائمة، ووفقا لمؤشر هينلي للجوازات العالمي، فإن حاملي الجواز السنغافوري يمكنهم السفر إلى 195 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وجاءت اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في المرتبة الثانية عبر السفر دون تأشيرة إلى 192 وجهة.

وتأتي النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد في المرتبة الثالثة بالسفر إلى 191 وجهة دون تأشيرة.

أما بلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، إذ يمكنهم السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة، ثم تأتي أستراليا والبرتغال خامسا بنحو 189 وجهة.

واليونان وبولندا سادسا بنحو 188 وجهة.

أما كندا والتشيك والمجر ومالطا سابعا بنحو 187 وجهة.

والولايات المتحدة ثامنا بنحو 186 وجهة.

فيما جاءت جوازات سفر الإمارات وإستونيا وليتوانيا في المرتبة التاسعة عالميا، بنحو 188 وجهة دون تأشيرة.

أما في المرتبة العاشرة حلت جوازات سفر أيسلندا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا التي تتيح السفر إلى 184 وجهة.