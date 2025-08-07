على الهواء مباشرة.. وزير يصاب بجلطة ويفقد النطق

أُصيب وزير الاستثمار الصربي داركو جليسيتش بجلطة دماغية مفاجئة، أثناء ظهوره في بث مباشر على قناة Pink TV، ما أدى إلى فقدانه القدرة على النطق وظهور علامات شلل على الجانب الأيمن من وجهه.

وخلال المقابلة، بدا الوزير مرتبكًا وغير قادر على إتمام حديثه، قبل أن يتدخل الطاقم لنقله على الفور إلى المستشفى.

وأعلن وزير الصحة الصربي أن جليسيتش تعرض لجلطة شديدة ونزيف في الدماغ، استدعى تدخلا جراحيا معقدا، مؤكدا أن الساعات الـ24 الأولى كانت حاسمة.

وزار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، جليسيتش في المستشفى وأكد تحسن حالته.

وأثارت الحادثة جدلا في البلاد، وطرحت تساؤلات حول الضغوط النفسية والجسدية التي يتعرض لها المسؤولون أمام الكاميرات.