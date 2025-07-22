بصورة طفل يأكل الرمل في غزة.. قيس سعيد يواجه مستشار ترامب

عرض الرئيس التونسي قيس سعيّد، على كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الدول العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس، صورًا لأطفال غزة، تظهر حجم المعاناة التي يعيشونها في القطاع.

وتحدث سعيّد عن سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الأبرياء، مطالبًا بوضع حد لهذه الجرائم.

وعلّق سعيّد على الصور قائلا: "أعتقد أنك تعرف هذه الصور جيدا، طفل يبكي ويأكل الرمل في فلسطين المحتلة، صورة من عديد الصور.. يأكل الرمل في القرن الحادي والعشرين.. لم يجد ما يأكله والرمل بين يديه.. طفل على وشك الاحتضار لأنّه لم يجد ما يأكل".