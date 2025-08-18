البيت الأبيض يسأل عن الملابس.. ماذا سيرتدي زيلينسكي هذه المرة؟ (فيديو إرم)

قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ليست القضايا السياسية وحدها ما يثير الاهتمام.. بل حتى ملابس زيلينسكي أصبحت محور الجدل.

مصادر مطلعة كشفت لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض سأل المسؤولين الأوكرانيين.. هل سيرتدي زيلينسكي بدلة رسمية أم يختار مظهره العسكري المعتاد؟.

اللقاء السابق في فبراير الماضي كان عاصفا، حيث وبّخ ترامب ونائبه زيلينسكي أمام الصحافيين، ولم تُعجبهما السترة العسكرية التي ظهر بها، بينما أطلق ترامب تعليقا ساخرا قائلا: "لقد تأنّق اليوم".

لكن زيلينسكي سيعود بالسترة السوداء نفسها التي أطل بها في قمة حلف الناتو بهولندا، مظهراً أقرب إلى الدبلوماسية والجدية الرسمية.

مصادر مقربة تقول إن ارتداء بدلة رسمية وربطة عنق قد يُفسّر كإشارة للسلام رغم أنه من غير المتوقع أن يفعل ذلك.