اتصال هاتفي كان كفيلا بتحديد مكان فؤاد شكر واغتياله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت.. هذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيّة.

عملية الاغتيال، وفق الصحيفة، تضمنت اختراق الشبكة الداخلية لميليشيا حزب الله عبر مكالمة هاتفية، أوصلت شكر إلى الطابق السابع من المبنى الذي يعيشُ ويعمل فيه أيضاً.

إسرائيل "قتلت شبحاً".. هكذا وصفت الصحيفة شكر الذي كان أحد أهم الشخصيات في تاريخ ميليشيا حزب الله، لكنهُ عاش حياة تكادُ تكون غير مرئية.

أمضى شكر يومه الأخير بمكتبه ضمن الطابق الثاني في المبنى الذي قصفته إسرائيل في الضاحية الجنوبية، بينما كان يعيشُ في الطابق السابع بالمبنى نفسه؛ لتجنب الحاجة إلى التنقل كثيرا.

مصدر في حزب الله قال للصحيفة إن شكر تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص قال له إنه سيأتي إلى المبنى الذي يقطنه، وتحديداً إلى شقة الطابق السابع، وحوالي الساعة الـ7.00 مساء يوم 30 تموز قصفت إسرائيل المكان؛ ما أسفر عن وفاة شكر وزوجته وسيدتين أخريين وطفلين".

صعود شكر إلى الطابق السابع جاء للتسهيل على إسرائيل قصفه.. طلب جاء من شخصٍ ربما اخترق شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.

في صباح اليوم الذي تم فيه اغتيال شكر، وفق تقرير الصحيفة، أمر حزب الله كبار قادته بالتفرق خوفاً من تعرضهم للخطر؛ بسبب تهديدات إسرائيل بعد هجوم مجدل شمس في الجولان. وبعد الهجوم على شكر لم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم القضاء عليه، فقد اعتقد البعض أنه امتثل لأوامر الإخلاء، وبالتالي تضاربت أيضا تقارير عدة بشأن مصيره، إلا أن ما تبين هو أن جثته طارت إلى مبنى مجاور.