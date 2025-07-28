لحظات رعب داخل طائرة بريطانية.. راكب يصرخ "معي قنبلة" (فيديو)

شهدت رحلة لشركة "إيزي جيت" البريطانية، المتجهة من مطار لوتن إلى غلاسكو، لحظات رعب بعد صراخ أحد الركاب "معي قنبلة"، صباح الأحد 27 يوليو، بعد أن خرج الراكب من دورة المياه وهو يصرخ مسببا حالة ذعر وبكاء بين الركاب.

ووصف الشهود الرجل بأنه ضخم وعدائي، دفع المضيفات قبل أن يتدخل الركاب لتهدئته والسيطرة عليه جسديا.

ووصلت الشرطة فور هبوط الطائرة اضطراريا في مطار غلاسكو، واعتقلت الرجل وهو مكبل بالأصفاد.

وأظهر فيديو للحادثة أن الرجل أراد "إرسال رسالة إلى دونالد ترامب"، الذي كان يتواجد في إسكتلندا وقت الحادث.