طهران تشهر "قادر" و"قدير".. رسائل إيرانية صاروخية "مرعبة" للغرب

من بحر عُمان والمحيط الهندي، اختارت إيران أن ترسل رسالة صاروخية مدوية إلى العالم. مناورات عسكرية في ظاهرها، لكنها تُقرأ كاستعراض ناري يعلن فيه النظام استعداده للمواجهة، ورفضه القاطع لأي تسوية أو تراجع في المحادثات النووية المتوقفة منذ سنوات.

خلال يومين من مناورات "اقتدار 1404"، اختبرت البحرية الإيرانية جيلًا جديدًا من صواريخ كروز محلية الصنع، شملت "قادر" متوسط المدى، "قدير" بعيد المدى، و"نصير" قصير المدى، وأطلقت من السفينة "غناوة" والمدمرة "سبالان"، وأصابت أهدافها بدقة.

هذه الصواريخ هي بمثابة رسائل سياسية متعددة الطبقات، تعكس جهوزية طهران لمواجهة أساطيل متفوقة كالقوات الأمريكية في المنطقة، وتؤكد رفضها لما تعتبره "وجودًا غير شرعي".

التدريبات لم تقتصر على الصواريخ، بل تضمنت غواصات وطائرات مسيّرة وأنظمة حرب إلكترونية، لمحاكاة مواجهة خصوم يملكون تفوقًا تقنيًا. بالتوازي، نفذ الحرس الثوري تدريبات صاروخية مفاجئة تسببت بإغلاق المجال الجوي الغربي مؤقتًا، في محاكاة لهجوم جوي مباغت، وسط تحذيرات من أن أي خطأ في الحسابات سيُقابَل بـ"صفعة قاسية" ورد "مؤلم".

دبلوماسيًا، ترفض طهران آلية "العودة السريعة" التي تتيح إعادة فرض عقوبات أممية بموجب قرار مجلس الأمن 2231، وتلوّح بورقة الدعم الروسي–الصيني في حال التصعيد. وتأتي هذه التحركات في وقت يقترب فيه موعد انتهاء المهلة الأوروبية بشأن المحادثات النووية.

الرسالة الإيرانية واضحة ومزدوجة: عرض عضلات عسكري، وثبات سياسي لا يقبل التنازل. المنطقة تقف مجددا فوق برميل بارود، حيث قد تتحول المناورات إلى صدام، والدبلوماسية إلى لهيب معركة وشيكة.