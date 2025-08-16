ممرضة تُشعل النار عمدًا في مستشفى حلوان.. والسبب صادم

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على ممرضة بمستشفى حلوان العام، بعد اتهامها بإشعال حريق متعمد داخل قسم العناية المركزة؛ بسبب خلافات مع مديرها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة استخدمت ولاعة لإشعال النيران في مرتبة بإحدى الغرف، وظلت تراقب تصاعد الدخان قبل أن تغادر المكان.

أسفر الحريق عن حالة من الذعر بين المرضى والعاملين، فيما تم إخلاء 16 مريضًا إلى أماكن آمنة بالتعاون بين الطواقم الطبية وقوات الحماية المدنية.

التقديرات الأولية أشارت إلى ماس كهربائي، لكن استمرار التحقيق كشف أن الحريق كان مفتعلًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.