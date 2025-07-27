تتقدم على أكثر من محور.. القوات الروسية قريبة من إخضاع مقاطعة دونيتسك

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية تشهدها جبهة مقاطعة دونيتسك، هذه الجبهة التي تحاول من خلالها القوات الروسية الوصول إلى مقاطعة دنيبرو بتروفسك ما يمكنها من السيطرة على بعض البلدات داخل أراضي مقاطعة دنيبرو لأول مرة منذ اندلاع هذه الحرب عام 2022.

وتخوض القوات الروسية عدة معارك رئيسة بوسط دونيتسك، وأهمها معركة كوستانتينيفكا إضافة إلى معركة بكروفسك، وأخيرًا بدأت القوات الروسية تتقدم من أجل الوصول إلى مدينة أندريفكا كليستوفيسكا، وبذلك بدأت القوات الروسية تقترب من حدود مقاطعة دنيبرو.

لكن التقدم الأبرز والأخطر حدث خلال الساعات الماضية عندما تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدة داشنا داخل أراضي مقاطعة دنيبرو، كما تمكنت من السيطرة على زيلينا غاي، وهي التي تقع على مقربة من ضفاف نهر فوفشا.

وتمكنت القوات الروسية أيضًا من السيطرة على بلدة مالييفكا داخل أراضي مقاطعة دنيبرو، وبذلك بدأت تقترب من تحقيق غايتها في هذه الجبهة، وهي السيطرة على كامل أراضي مقاطعة دونيتسك، وأيضًا الوصول إلى ضفاف نهر سولونا وكذلك إلى ضفاف نهر فوفشا، وهذا ما يقرب القوات الروسية من تحقيق غايتها الرئيسة، أي السيطرة الكاملة على أقليم الدونباس بشرق أوكرانيا.