"كامالا هاريس تكره إسرائيل وهي السبب وراء هجوم السابع من أكتوبر".. اتهامات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب ضد منافسته الديمقراطية.

اتهامات ترامب هذه جاءت على منصته "تروث" التي يملكها عقب إنهاء هاريس كلمتها بعد قبولها الترشيح رسميا بمؤتمر الحزب في شيكاغو.

هاريس التي تعهدت بإتمام اتفاق لوقف النار في غزة قالت إنها والرئيس بايدن يعملان على إنهاء هذه الحرب، حتى تكون إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة ليتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية ضد إيران والإرهابيين.

بعد هذه التصريحات خرج ترامب مهاجما هاريس بأنها تسببت في هجوم 7 أكتوبر في الوقت الذي تغنى فيه بفترة رئاسته قائلا إنه جعل إيران مفلسة حيث لم يكن لديها أموال لترسلها لحزب الله.

كما ذهب ترامب إلى أن هاريس وراء اندلاع الحرب في أوكرانيا، وما كان لهذه الحرب أن تقع لو كان رئيسا لأمريكا.