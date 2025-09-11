مؤيد لترامب وداعم لإسرائيل.. كيف أسكتت رصاصة في العنق تشارلي كيرك؟ (فيديو إرم)

في مشهد صادم هز الولايات المتحدة، قُتل الناشط اليميني المؤيد لإسرائيل تشارلي كيرك، بعد استهدافه برصاصة في عنقه.

كيرك، الذي يُعتبر أحد أبرز قادة الرأي المحافظين في السنوات الأخيرة، أُصيب إصابة بالغة أثناء إلقائه كلمة أمام حشد من الحاضرين خلال فعالية جماهيرية داخل جامعة بولاية يوتا.

وأظهرت مقاطع فيديو للحادثة لحظات مروعة، حيث بدا كيرك وهو ينزف بغزارة من رقبته جراء ما وصفته وسائل الإعلام بـ"طلق ناري مباشر".

ووفقا للتقارير الأمريكية، فإن إطلاق النار لم يكن من مسافة قريبة كما اعتقد بداية، بل جاء من بعد يقدر بحوالي 200 متر، ما يطرح تساؤلات حول التخطيط والدقة في تنفيذ العملية.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن السلطات الأمريكية أوقفت المشتبه به في عملية اغتيال تشارلي كيرك.

كيرك، البالغ من العمر 31 عاما، لم يكن مجرد ناشط سياسي، بل شخصية مثيرة للجدل في الساحة الأمريكية. فقد عُرف بدفاعه العلني عن إسرائيل وبهجومه المستمر على مؤيدي القضية الفلسطينية.

الحدث الدامي سرعان ما استدعى ردود فعل واسعة، أبرزها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمر بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة حدادا على صديقه الذي وصفه بـ"الوطني العظيم".

كما نعاه بكلمات مؤثرة قائلا: "العظيم وحتى الأسطوري تشارلي كيرك مات. كان محبوباً من قبل الجميع، وخاصة أنا، والآن، لم يعد معنا".

وكانت الجامعة قد واجهت ضغوطا لإلغاء الحدث بعد عريضة إلكترونية جمعت نحو ألف توقيع، لكنها أكدت أن الاستضافة تندرج ضمن "حرية التعبير والحوار البناء".