”غفوة قاتلة“.. طائرة تعلق فوق المتوسط وتثير ”ذعر“ الركاب

غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، ما تسبب في جعل رحلة جوية متجهة من باريس إلى كورسيكا "عالقة" في الجو لأكثر من ربع ساعة.

وقالت هيئة الطيران المدني الفرنسية الأربعاء، إنه بعد أن غفا المراقب، اضطرت رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من مطار باريس أورلي إلى "أجاكسيو" في جزيرة "كورسيكا" للتحليق دائرياً فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة "18 دقيقة".

وأضافت هيئة الطيران أن "تدخل إدارة الإطفاء في المطار عند برج المراقبة كشف أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه“.

وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".

ورغم أن نتيجة اختبار الكحول الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".