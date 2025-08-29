أغرب واقعة في مصر.. مواطن يباشر عمل موظف حكومي في غيابه (فيديو)

المفوضية الأوروبية: أمامنا 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي
29 أغسطس 2025، 6:25 ص

أثارت واقعة غريبة في مصر، غضب مسؤول أثناء جولة ميدانية في مركز جرجا بمحافظة سوهاج جنوب الصعيد.

وتفاجأ محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، بمواطن يباشر عمل موظف غائب داخل مجمع خدمات زراعية، في مشهد غير معتاد، وسأله عن سبب هذا التصرف، فكان الرد من المواطن: "أنا عملت ده مودة".

وسأل المحافظ، المواطن الذي يرتدي جلبابًا بلديًا داخل المكتب، حول كيفية إنهاء مصالح المواطنين، ليصطدم برده، أنه لا ينهي أي مصلحة لأي مواطن إلا في حضور الموظف.

الواقعة أثارت غضب المحافظ المصري، الذي أحال الموظف المختص للتحقيق، وطلب تقريرًا عن الحادثة، وأبلغ المواطن بعدم تكرار هذا التصرف مجددًا.

