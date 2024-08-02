سؤال عنونت به الصحف مقالاتها، وبدأت به وسائل الإعلام برامجها السياسية وحواراتها بحثًا عن إجابة تُفسر اختيار إسرائيل العاصمة الإيرانية طهران لتنفيذ عملية اغتيال أبرز قادة حماس.

تُجمع الصحف الإسرائيلية مثل يديعوت أحرونوت و جيروزاليم بوست على أن إسرائيل أرادت وضع إيران في معضلة، فعلى سبيل المثال لم تقدم إسرائيل على تنفيذ العملية في قطر أو مصر أو تركيا على الرغم من زيارة اسماعيل هنية لجميع الدول السابقة خلال الأشهر الماضية..

وبحسب يديعوت أحرونوت فإن إسرائيل التي لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم تعهدت لقطر بأنها لن تقضي على قيادة حماس داخل أراضيها، وفي الوقت ذاته لم ترغب في القيام بمثل هذه الأعمال في تركيا العضو في حلف الناتو كي لا تدخل في مشاكل مع أردوغان الذي هدد مؤخرًا بالتدخل عسكريًا في الصراع، وبالعودة إلى اختيار إيران فإن إسرائيل أوصلت بعملية الاغتيال هذه رسالة مفادها أن طهران ليست محصنة وإذا استمرت في استضافة العناصر المعادية لإسرائيل فقد تدفع ثمنًا باهظًا بحسب الصحيفة.