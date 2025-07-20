والد الأمير النائم يبكي القلوب بكلماته القديمة (فيديو إرم)

عقب إعلان وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم" بعد 21 عاما من الغيبوبة، عاد مشهد والده الأمير خالد بن طلال ليتصدر مواقع التواصل، بكلمات مؤثرة جسدت أسمى معاني الصبر.

وحصدت عبارته الشهيرة "لو شاء الله أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره" تفاعلا واسعا.

وتداول النشطاء مقطع فيديو سابق يظهر تحريك الأمير النائم لرأسه عام 2019، في لحظة أحيت الأمل حينها، واليوم ومع رحيله، تحوّلت القصة إلى رمز للرجاء الأبوي، ودعوة للتأمل في معنى الوفاء، حيث بقي الأب متمسكا بأمله حتى النهاية.