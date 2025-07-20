وزارة الصحة في غزة: 130 قتيلاً و 495 جريحاً في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

logo
الأمير النائم
فيديو

والد الأمير النائم يبكي القلوب بكلماته القديمة (فيديو إرم)

صدام مقدادي
صدام مقدادي
20 يوليو 2025، 10:40 ص

عقب إعلان وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم" بعد 21 عاما من الغيبوبة، عاد مشهد والده الأمير خالد بن طلال ليتصدر مواقع التواصل، بكلمات مؤثرة جسدت أسمى معاني الصبر.

وحصدت عبارته الشهيرة "لو شاء الله أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره" تفاعلا واسعا.

وتداول النشطاء مقطع فيديو سابق يظهر تحريك الأمير النائم لرأسه عام 2019، في لحظة أحيت الأمل حينها، واليوم ومع رحيله، تحوّلت القصة إلى رمز للرجاء الأبوي، ودعوة للتأمل في معنى الوفاء، حيث بقي الأب متمسكا بأمله حتى النهاية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC