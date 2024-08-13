أمام أكثر من 71 ألف متفرج.. المايسترو الجزائرية زاهية زيواني وتألقٌ من نوع خاص في حفل اختتام أولمبياد باريس 2024، دخلت بعده التاريخ كأول امرأة تقود فرقتها الخاصة خلال حفل أولمبي.

وُلدت العام 1978 لأبوين جزائريين هاجرا في ستينيات القرن الماضي إلى فرنسا، ونشأت في حي شعبي وأوساط متواضعة، لكنها أحبت الموسيقى منذ صغرها وانضمت للكونسيرفتوار في الثامنة من عمرها، ثم دخلت لاحقًا جامعة السوربون، حيث درست التحليل الموسيقي والأوركسترا، وحصلت على وسام جوقة الشرف الفرنسي.

وعلى الرغم من أن قيادة الفرق السمفونية للموسيقى الكلاسيكية يقتصر على أصحاب الخبرة الواسعة والطويلة في المجال، لكن "زاهية" تجاوزت هذه المعتقدات، وتمكنت من تأسيس فرقة "ديفرتيمنتو" في سن الثامنة عشرة ، لتدخل بذلك قائمة أصغر قادة الأوركسترا في العالم، لكنها عادت لتتخذ من ضاحية سان دوني الشعبية مقرًا لفرقتها كي تتذكر دائمًا أن البدايات كانت صعبة.

كافحت "زاهية" من أجل إيصال موهبتها وموهبة غيرها، فأسست مدرسة لأبناء المهاجرين لإتاحة الموسيقى للجميع دون استثناء، وعُرفت بأنها كان تقود السيارة التي تنقل الآلات والفرقة إلى أماكن الحفلات في المدن الأخرى، تمامًا كما استطاعت أن تقود فرقة مكونة من 70 عازفًا إلى طريق العالمية.