دعم إسرائيل يُقصي ممثلة شهيرة من سجادة "البندقية" (فيديو إرم)

بعد موجة من الضغوط السياسية، أعلنت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت عدم مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي لهذا العام، رغم أنه كان من المقرر أن يُعرض فيلمها الجديد "في يد دانتي" ضمن العروض الرئيسية للمهرجان.

قرار الانسحاب جاء في أعقاب مطالبات متزايدة من جهات فنية وحقوقية بسحب دعوتها، وعلى رأسها مجموعة "فنانون من أجل فلسطين"، التي طالبت أيضًا باستبعاد الممثل جيرارد بتلر، شريكها في الفيلم؛ بسبب مواقفهما الداعمة لإسرائيل.

يشهد الحدث منذ بدايته أجواء متوترة وغير اعتيادية؛ إذ تشهد فيه المدينة استعدادات أمنية مشددة تشمل نصب سياج فولاذي حول مواقع العروض، وتفتيش دقيق باستخدام أجهزة المسح وفحص الحقائب، تحسبًا لأي مظاهرات قد تندلع خلال عطلة نهاية الأسبوع.