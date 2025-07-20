شاروخان يتعرّض لإصابة خطيرة أثناء التصوير (فيديو إرم)



تعرض نجم بوليوود شاروخان لإصابة خطيرة أثناء تصوير مشهد أكشن في فيلمه الجديد "كينغ"، ما استدعى نقله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

الإصابة في الكتف أجبرته على الراحة التامة، ما أدى إلى تأجيل التصوير حتى أكتوبر المقبل. ورغم القلق، طمأن الأطباء الجمهور بأنها ليست مهددة للمسيرة.

في الوقت ذاته، تصاعدت أنباء حول دخوله مفاوضات أولية مع استوديوهات مارفل للمشاركة في أحد أفلامها.

المفاجأة الأكبر كانت مشاركة ابنته سوهانا خان في الفيلم، لتخوض أولى تجاربها السينمائية. قصة الفيلم تدور حول علاقة معقدة بين معلم وتلميذته، في إطار مليء بالمخاطر، التحديات، والبقاء.