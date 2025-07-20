"جرافة الموت" تدهس سيدة أثناء استجمامها على شاطئ تركي

حادثة لم تخطر على بال، جمعت بين الإهمال والقدر، وخلّفت صدمة في القلوب قبل أن تترك أثرها على الرمال.

في أحد شواطئ منطقة "أبانا" المطلة على البحر الأسود في تركيا، لقيت امرأة مصرعها دهسًا تحت عجلات جرافة كانت تقوم بأعمال تنظيف الشاطئ.

الضحية، نرجس أجار، تبلغ من العمر 65 عامًا، وكانت تستلقي مباشرة على الرمل دون مظلة أو كرسي؛ ما جعل من الصعب رؤيتها، خصوصًا أن لون جسدها اختلط بلون الرمال.

سائق الجرافة التابعة للبلدية لم يلاحظ وجودها، فمرت الآلية الثقيلة فوقها؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال.

فور وقوع الحادث، حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، لكن المرأة كانت فارقت الحياة، بينما عثرت الشرطة على هاتفها المحمول مهشمًا تحت عجلات الجرافة.

التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الواقعة، مع ترجيحات أولية تشير إلى أن التشابه اللوني لعب دورًا في عدم الانتباه لوجودها.