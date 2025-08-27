5 حروب محتملة قد تقلب العالم رأسا على عقب.. هل تعرفها؟ (فيديو إرم)



يقف العالم يقف على حافة صراعات قد تغيّر مساره الجيوسياسي، من اختبار الناتو في البلطيق إلى التوترات النووية في جنوب آسيا، وطموحات الصين في تايوان، وحدود الهند مع الصين، وصولا إلى شبه الجزيرة الكورية.

ويحدد تحليل صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية يحدد خمس مناطق محتملة للصراع، لكنه يؤكد أن هذه الحروب ليست مؤكدة، ما يتطلب يقظة دولية وحوارا مستمرا لتفادي التصعيد.

حرب البلطيق: روسيا تعتبر المنطقة امتدادًا لماضيها السوفيتي. أي أزمة قد تختبر التزام الناتو، لكن استنزاف أوكرانيا يقلل احتمال الحرب.

الهند وباكستان: نزاع كشمير وترسانتان نوويتان ضخمتان قد تشعلان كارثة عالمية، إلا أن الضغوط الداخلية تقلل احتمال الحرب الشاملة.

تايوان والهند والصين: الصين تعتبر تايوان هدفا استراتيجيا، لكنها قد تلجأ للحصار بدل الحرب المباشرة. نزاع الهند مع الصين مستمر، لكن الضغوط الاقتصادية تحد من التصعيد.

كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية: المنطقة منزوعة السلاح، أي خطأ قد يشعل حربا مدمرة، لكن نقص الثقة في القدرات النووية يقلل احتمال التصعيد.