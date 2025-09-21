على طريقة ميسي.. رونالدو يرتدي البشت العربي بعد فوز النصر

على غرار اللحظة التي عاشها ميسي بعد تتويجه بمونديال قطر، تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدية استثنائية، عبارة عن بشت عربي قدمه له الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان، بعد تسجيله هدفين قاد بهما فريقه النصر لتحقيق فوز ساحق 5-1 على الرياض، في الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين، على ملعب "الأول بارك".

عقب المباراة، نشر الفريان فيديو عبر منصة "إكس" يظهر لحظة إلباسه البشت لرونالدو قبل أن يقبله، في مشهد دراماتيكي أشعل تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

كان البشت من مقتنيات الفريان منذ مباريات كأس السوبر السعودي في الصين، وحاول إهداءه لرونالدو سابقا، لكن الفرصة لم تتح لأنه حينها لم يحقق النصر الفوز بالسوبر.

الفريان كشف أن البشت كلف 10 آلاف ريال وتم تطريزه باسم رونالدو وصورته، فقد حرص على أن يرتديه رونالدو قبل اليوم الوطني السعودي، قبل أن تنجح المحاولة أخيرا بعد فوز النصر على الرياض.

المشهد أعاد للأذهان اللحظة التاريخية التي ارتدى فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت العربي بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، حين أهداه إياه الأمير تميم بن حمد آل ثاني خلال مراسم التتويج بعد الفوز على فرنسا.