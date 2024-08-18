فجر منزلاً لعائلة في غزة كهدية لزواج صديقه.. وهذا ما حصل بعد ذلك.

"برام سيتينبرينو" جندي أمريكي إسرائيلي قاتل في غزة ونشر مقطعاً على مواقع التواصل لحظة تفجيره بيتاً كهدية لزواج صديقه وفيديوهات أخرى لإطلاق نار عشوائي وتفجير لمنازل ومساجد في القطاع ومتفاخرا بذلك، إلا أنه نال عقاباً على أفعاله بطريقة لم يكن يتوقعها.

عائلة الجندي تملك فندق "بلوو موون" في نيويورك وبعد انتشار فيديوهاته تتبعه ناشطون، وكشفوا عن اسمه، ووجدوا فندق العائلة لينشروا حملة ضخمة لمقاطعة الفندق وكشفِ حقيقة الجندي عبر تعليق ملصقات بالقرب من الفندق، ووصفه بمجرم الحرب ومفجر المساجد.

حملة المقاطعة لاقت نجاحاً واسعاً ما دفع الجندي لطلب التبرعات في حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية والإعلان عن حملة تخفيضات تصل إلى 70%، كما ظهر في مقطع فيديو آخر، ولكن هذه المرة للمناشدة وطلب الدعم والتبرع.

والد الجندي اعترف أن الأعمال التجارية للعائلة تلقت تهديدات منذ أن بدأت المقاطع في التداول، طالباً الدعم من الناس.