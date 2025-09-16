قائد أوركسترا إسرائيلي يفاجئ جمهوره: "أوقفوا حرب غزة فالأبرياء يُقتلون" (فيديو)

"في قلبي ألم عظيم لما يحدث في غزة، حيث يُقتل الأبرياء ويُشردون، و لا يعرفون متى يحين موعد وجبتهم التالية"، كلمات وصل صداها العالم، وجاءت على لسان إٍسرائيلي يدعى إيلان فولكوف، فأين حدث هذا ومتى؟

فولكوف هو موسيقي إسرائيلي ولد في تل أبيب ويعيش فيها، وهو ابن لعازف بيانو إسرائيلي يدعى ألكسندر فولكوف، بدأ مشواره الموسيقي بدراسة الكمان، وفي عام 2003 أصبح أصغر قائد للأوركسترا السيمفونية الأسكتلندية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حيث فاجئ جمهوره بكلمات طالب فيها بوقف ما وصفه بالـ"جنون" في قطاع غزة، عبر كلمة له خلال حفل "برومز" الذي احتضنته العاصمة البريطانية لندن.

وجاءت كلمات الموسيقي الإسرائيلي الذي ولد عام 1976 في وقت قضى فيه قرابة الـ65 ألف فلسطينا جراء الحرب الإسرائيلية على غزة مع تسجيل أكثر من ضعف هذا الرقم من المصابين.