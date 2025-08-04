ترامب يعشقه.. إعلان جينز يتحوّل إلى "دعاية نازية"!

حملة جينز تتحوّل إلى اتهام بالنازية... والممثلة سويني في قلب العاصفة. لكن الأهم؟ ترامب معجب بالإعلان.

الحملة التي أثارت الجدل تعود لحملة "أميركان إيغل" عن سراويل الجينز، حيث لعبت الممثلة سيدني سويني على التداخل بين كلمتي "جينز" السروال (Jeans) و"جينز" الجينات (Genes). بابتسامة عريضة، تقول: "جيناتي زرقاء". هل هي إشارة للجينز؟ ربما. لكن البعض رأى فيها رسالة مشفّرة عن ما وُصف بالنقاء الوراثي!

ووسط العاصفة، وصل الخبر الذي جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبتسم: سويني جمهورية مُسجّلة. فور سماعه، صرّح بحماسة: "الآن أحب إعلانها!".

اليسار هاجم الحملة بشدة، واعتبرها ترويجًا مبطّنًا للعنصرية، بينما الجمهوريون دافعوا عنها بضراوة، واعتبروا الهجوم مثالًا جديدًا على "ثقافة الإلغاء الجامحة".

أما سويني؟ فلم تنطق بكلمة واحدة. اكتفت بالصمت... وابتسامة. فالنجوم يعرفون جيداً كيف يتركون العناوين تتحدث عنهم.