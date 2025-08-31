رئيس وزراء لبنان يفتح أبواب منزله لعمرو دياب

استقبل رئيس وزراء لبنان نواف سلام الفنان المصري عمرو دياب في منزله بالعاصمة بيروت، قبيل إحيائه حفله الغنائي الضخم مساء السبت، الذي شهد حضورا جماهيريا غير مسبوق.

وخلال اللقاء، أعرب سلام عن تقديره الكبير لعمرو دياب، مشيدا بتأثيره الإيجابي في الجمهور اللبناني والعربي، قائلا: "بيروت تحبك يا عمرو وتفرح بقدومك دائمًا، لأنك تدخل الفرح إلى قلوب أهلها".

بدوره، عبّر دياب عن سعادته بزيارة لبنان مجددا، مؤكدا أن بيروت تحتل مكانة خاصة في قلبه، وأن الجمهور اللبناني يمثل له قيمة كبيرة، واصفا لبنان بأنه "بلده التاني".

ويأتي هذا اللقاء في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، حيث يتولى نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، رئاسة الحكومة منذ يناير الماضي عقب استقالة نجيب ميقاتي.