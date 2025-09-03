"المرأة اللعوب".. هل يكون لامين لامال ضحية نيكي نيكول الجديدة؟ (فيديو إرم)

بمجرد ذكر اسمها، سيأخذك محرك البحث مباشرة لربطه باسم نجم الكرة العالمية ونادي برشلونة حاليا لامين يامال، إنها المغنية الأرجنتينية البالغة من العمر 25 سنة نيكي نيكول، صديقة نجم برشلونة، أو المرأة اللعوب كما تصفها الصحافة حاليا، حيث أنها تواعد النجوم باحثة عن الشهرة وهم في أوج عطائهم وشهرتهم، لترسم لنفسها بعدا اجتماعيا خاصا وتحصد المال و المزيد من المتابعين، فمن هم ضحاياها سابقا؟

مغني الراب تروينو المعروف عالميا وصاحب أكثر من 9 ملايين متابع على إنستاغرام، حيث رافقته حينما بلغ ذروة شهرته بين أعوام 2020 و2023، قبل أن ينفصلا لاحقا.

ثم ارتبطت الأرجنتينية بالفنان المكسيكي بيسو بلوما إثر لقائهما في عمل فني سوية، لتبقى معه وهو في أوج شهرته أيضا، في علاقة استمرت عاما واحدا فقط.

فهل جاء الدور الآن على نجم برشلونة وابن ال18 عاما ؟