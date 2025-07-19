المياه غمرت عنقه.. رسالة صحفية لباكستاني من تحت السيل الجارف

رسالة من تحت الماء لصحفي باكستاني تحدى السيول الجارفة التي خنقت صوته في نهاية الرسالة، رافعا الميكروفون لينقل مجريات كارثة طبيعية.

ابتلع السيل الصحفي علي موسى رضا في مشهد مريب، بينما تسببت هذه الفيضانات العارمة بمقتل أكثر من 100 شخص في مناطق باكستانية متفرقة، وتأثر ملايين الباكستانيين بسبب أمطار سيبيرية وسيول جارفة في الأسابيع الماضية، في ظل إعلان السلطات عن ارتفاع غير مسبوق بالمياه بسبب فيضانات موسمية.

أثار المقطع تفاعلا واسعا، حيث أشاد كثيرون بشجاعة الصحفي علي موسى رضا، ودعا صحفيون إلى تكريمه، والجدير ذكره بأن حادثة مشابهة كانت قد وُثقت في باكستان عام 2019 حينما ضربت الفيضانات إحدى مقاطعات إقليم البنجاب، بينما ظهر الصحفي أزادار حسين آنذاك في رسالة صحفية مشابهة.