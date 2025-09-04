"خارج الصندوق".. سرقة تحول زفافاً إلى فوضى وحمام دموع

متبخترًا ودون تكلف، لص بدا هادئًا قبيل اقتناص الكنز، قبل أن يلوذ بالفرار، حدث هذا في زفاف بلوس أنجلوس الأمريكية.

انتظر اللص الذي يبدو بأن مخبرًا ما في الحفل أخبره بأن صندوق الأموال والهدايا الخاص بالعروسين بات ممتلئًا، اللحظة المناسبة وقرر المغامرة.

سرقة بقيمة تترواح بين 80 إلى 100 ألف دولار تقريبًا، نفذها الدخيل الذي تمكن من التسلل لحفل الزفاف وسط فوضى الموسيقى والرقص.

ليس هذا فحسب، بل إن اللص بقي لقرابة الساعة ونصف الساعة يناظر ويتفحص، سرق الصندوق ولاذ بالفرار بسيارته.

لكن عدسات كاميرا أحد الحاضرين تمكنت من توثيق المشهد الذي سمح للشرطة بالقبض عليه بعد وقت قصير.

توقفت الموسيقى بمجرد اكتشاف الجريمة، بينما استغرق الأمر عدة ساعات للقبض على الجاني واسترداد الأموال والهدايا.

تمكن مُخرب حفل الزفاف من تحويل الفرح لتوتر ساد المكان، قبل وصول رجال الشرطة.