متسولة تمتلك سيارات فارهة في فلسطين.. ما حكايتها؟

تمتلك سيارات فارهة وأموالا كثيرة.. ما قصة هذه "المتسولة الثرية" في مدينة رام الله الفلسطينية؟

القصة بدأت بتداول رواد مواقع التواصل قصة متسولة ثرية تحترف استعطاف الناس وتجوب الشوارع لطلب المال، قبل أن تظهر ومعها سيارة فارهة في حي "بيتونيا" بالمدينة، وسط حالة من الاستنكار لسلوك السيدة التي تعزف على مشاعر التعاطف لدى الأهالي والمارة، بينما هي ماضية في تكوين ثروة.

الشرطة الفلسطينية بمدينة رام الله ألقت القبض على المتسولة وبحوزتها سيارتان فارهتان، بعد انتشار مقاطع فيديو توثق نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتسولة كشفت في التحقيقات الأولية التي أجريت معها بعد استصدار إذن من النيابة عن أنها تزعم إصابتها بمرض السرطان حتى تثير تعاطف الناس، وتضمن تصدقهم عليها.

الشرطة الفلسطينية كانت قد ألقت القبض في أبريل الماضي على متسول ثري أيضا يملك مع أخيه 5 سيارات، منها مركبات فارهة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.. وأنتم برأيكم لماذا يلجأ هؤلاء الأشخاص للتسول رغم أنهم يملكون المال والسيارات؟