عاجل

حماس: وافقنا على اقتراح بايدن والإدارة الأمريكية فشلت في إقناع نتنياهو به
logo
فيديو

متسولة تمتلك سيارات فارهة في فلسطين.. ما حكايتها؟

صدام مقدادي
صدام مقدادي
19 أغسطس 2024، 7:22 م

تمتلك سيارات فارهة وأموالا كثيرة.. ما قصة هذه "المتسولة الثرية" في مدينة رام الله الفلسطينية؟

القصة بدأت بتداول رواد مواقع التواصل قصة متسولة ثرية تحترف استعطاف الناس وتجوب الشوارع لطلب المال، قبل أن تظهر ومعها سيارة فارهة في حي "بيتونيا" بالمدينة، وسط حالة من الاستنكار لسلوك السيدة التي تعزف على مشاعر التعاطف لدى الأهالي والمارة، بينما هي ماضية في تكوين ثروة.

 الشرطة الفلسطينية بمدينة رام الله ألقت القبض على المتسولة وبحوزتها سيارتان فارهتان، بعد انتشار مقاطع فيديو توثق نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المتسولة كشفت في التحقيقات الأولية التي أجريت معها بعد استصدار إذن من النيابة عن أنها تزعم إصابتها بمرض السرطان حتى تثير تعاطف الناس، وتضمن تصدقهم عليها.

الشرطة الفلسطينية كانت قد ألقت القبض في أبريل الماضي على متسول ثري أيضا يملك مع أخيه 5 سيارات، منها مركبات فارهة، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.. وأنتم برأيكم لماذا يلجأ هؤلاء الأشخاص للتسول رغم أنهم يملكون المال والسيارات؟

فلسطين

شاهد أيضا

"التصيد السياسي".. هكذا وجدت هاريس نقطة ضعف ترامب
"التصيد السياسي".. هكذا وجدت هاريس نقطة ضعف ترامب
استعدوا لمشاهدة القمر الأزرق العملاق
استعدوا لمشاهدة القمر الأزرق العملاق
"أوكرانيا بلا كهرباء".. "الظلام والحر" يخيمان على المشهد
"أوكرانيا بلا كهرباء".. "الظلام والحر" يخيمان على المشهد
مشاهد صادمة لسكان كورسك الروسية.. مرتزقة أجانب في صفوف الأوكرانيين
مشاهد صادمة لسكان كورسك الروسية.. مرتزقة أجانب في صفوف الأوكرانيين
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC