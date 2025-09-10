سقوط مفاجئ وفقدان الوعي لوزيرة على الهواء (فيديو إرم)

انهارت وزيرة الصحة السويدية الجديدة، إليزابيث لان، فجأةً خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع إعلان تعيينها رسميًا خلفًا للوزيرة السابقة أكو أنكاربيري يوهانسون، التي استقالت أخيرًا لأسباب صحية.

وأظهرت اللقطات، إليزابيث لان وهي تقف خلف المنصة خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون، ووزيرة الطاقة إيبا بوش، ووزير الشؤون الاجتماعية جاكوب فورسميد قبل أن تسقط من على المنصة، وتفقد وعيها، وعلى الفور رافقوها إلى خارج القاعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوزيرة أصيبت بانخفاض في مستوى السكر بالدم، ما تسبب بفقدانها الوعي أمام الحضور، قبل أن تتلقى المساعدة على الفور.