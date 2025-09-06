logo
كنز عملات قديمة
كنز تاريخي بقيمة مليون دولار يُدهش العلماء في التشيك

غدير غفر
06 سبتمبر 2025، 8:31 م

في قلب جمهورية التشيك وقعت امرأة على اكتشاف أثار دهشة الجميع، إذ عثرت خلال نزهتها على وعاء خزفي قديم مليء بـ 2150 دينارًا فضيًا يعود عمره إلى نحو 900 عام..

 يشير الخبراء إلى أن هذا الكنز خُبئ في القرن الثاني عشر خلال فترة صراعات على عرش براغ، وربما كان جزءاً من غنائم الحرب أو رواتب الجنود في تلك الحقبة.. تُقدّر قيمة العملات بنحو مليون دولار، ويعمل علماء الآثار حالياً على تنظيفها وترميمها وتحليلها بدقة قبل عرضها للجمهور..

هذا الاكتشاف ليس مجرد كنز مادي بل نافذة فريدة تكشف أسرار أوروبا الوسطى القديمة، وتروي قصص الصراعات السياسية والحروب والغنائم التي شكلت تاريخ المنطقة بطريقة مثيرة ومليئة بالغموض.

