كريستيانو رونالدو يضع قلبًا لفنانة عربية.. من هي؟ (فيديو إرم)

كشف الإعلامي حيدر النعيمي أن قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو أبدى إعجابه بمنشور للفنانة العراقية مريم غريبة.

وأثار تساؤلاً حول إمكانية وجود عمل بينهما، الفنانة العراقية مريم غريبة التي أحدثت ضجة بتفاعل نجم النصر مع منشورها تجمع بين الفن والتدريب والرياضة وتملك شهرة على المواقع الاجتماعية حيث تملك 1،2 مليون متابع على إنستغرام.

ولدت مريم غريبة مزدادة عام 1987 ببغداد وهي خريجة قسم التصميم والديكور والتحقت بالرياضة كهواية في البداية وبعدها درستها بشكل علمي وباشرت كمدربة لياقة بدنية.

بعدة مراكز رياضية معروفة بعمّان في الأردن نالت جائزة لقب أفضل مدربة رياضية في مهرجان "لفنج ويل" عام 2019.

وفي مجال الفن، شاركت الفنانة مريم غريبة في أول أعمالها عام 2022 بمسلسل وطن للمخرج مهند أبو خمرة وأدت دور ضابطة في الشرطة العراقية.